Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Русенборгу» (0:1)

Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»

«Рапид» потерпел 27 поражение в Лиге Европы. Это антирекорд турнира

«Челси» подписал 16-летнего форварда «Тромсе» Фьябему. Это первый трансфер при Лэмпарде