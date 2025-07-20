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Тромсе - Брюне: онлайн-трансляция 20 июля 2025

Тромсе
20.07.2025, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
- : -
Не начался
Брюне
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Тромсе - Брюне
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
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Тромсе
Брюне
В Норвегии вратарю дали четыре упаковки яиц в качестве приза лучшему игроку матча
31 марта, 16:39
6
«Челси» подписал 16-летнего форварда «Тромсе» Фьябему. Это первый трансфер при Лэмпарде
12 января 2020, 16:32
2
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21 января 2017, 15:28
5
Товарищеские матчи. «Крылья Советов» проиграли «Тромсе», «Мордовия» уступила «Шерифу»
26 февраля 2016, 20:48
2
Стали известны соперники «Крыльев Советов» на сборе в Испании
14 февраля 2016, 11:35
1
«Челси» подписал 16-летнего форварда «Тромсе» Фьябему. Это первый трансфер при Лэмпарде
12 января 2020, 16:32
2
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
21 января 2017, 15:28
5
Товарищеские матчи. «Крылья Советов» проиграли «Тромсе», «Мордовия» уступила «Шерифу»
26 февраля 2016, 20:48
2
Стали известны соперники «Крыльев Советов» на сборе в Испании
14 февраля 2016, 11:35
1
«Рубин» не планирует играть контрольную встречу с «Ньюкаслом»
10 февраля 2016, 15:34
1
В Норвегии вратарю дали четыре упаковки яиц в качестве приза лучшему игроку матча
31 марта, 16:39
6
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- : -
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- : -
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Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Сандефьорд
- : -
06.04.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Буде-Глимт
- : -
05.04.2025
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Русенборг
- : -
05.04.2025
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Бранн
- : -
06.04.2025
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Сарпсборг 08
- : -
06.04.2025
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Сандефьорд
- : -
06.04.2025
Мольде
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Брюне
0 : 1
30.03.2025
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1 : 0
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Тромсе
1 : 0
30.03.2025
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