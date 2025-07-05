Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
Лукаку перестал быть самым молодым автором гола в еврокубках
«Челси» подписал 16-летнего форварда «Тромсе» Фьябему. Это первый трансфер при Лэмпарде
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
Товарищеские матчи. «Крылья Советов» проиграли «Тромсе», «Мордовия» уступила «Шерифу»
Стали известны соперники «Крыльев Советов» на сборе в Испании
«Рубин» не планирует играть контрольную встречу с «Ньюкаслом»
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
Лукаку перестал быть самым молодым автором гола в еврокубках