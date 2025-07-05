Сандефьорд

Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Русенборгу» (0:1)
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
«Рапид» потерпел 27 поражение в Лиге Европы. Это антирекорд турнира
Лига Европы. «Севилья» досрочно вышла в плей-офф, «Селтик» обыграл «Лацио» и другие результаты
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Русенборгу» (0:1)
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
«Рапид» потерпел 27 поражение в Лиге Европы. Это антирекорд турнира
Лига Европы. «Севилья» досрочно вышла в плей-офф, «Селтик» обыграл «Лацио» и другие результаты
Бендтнер перешел из «Русенборга» в «Копенгаген»