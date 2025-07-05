Сандефьорд

Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Русенборгу» (0:1)

Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»

В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота

«Рапид» потерпел 27 поражение в Лиге Европы. Это антирекорд турнира