Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии