Сандефьорд

Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»

Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты

В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота

Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»