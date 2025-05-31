Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
«Челси» подписал 16-летнего форварда «Тромсе» Фьябему. Это первый трансфер при Лэмпарде
«Челси» подписал 16-летнего форварда «Тромсе» Фьябему. Это первый трансфер при Лэмпарде
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
Товарищеские матчи. «Крылья Советов» проиграли «Тромсе», «Мордовия» уступила «Шерифу»
Стали известны соперники «Крыльев Советов» на сборе в Испании
«Рубин» не планирует играть контрольную встречу с «Ньюкаслом»
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
Товарищеские матчи. «Ростов» вырвал ничью у норвежской «Волеренги», «Урал» проиграл «Арарату»