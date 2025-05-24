Главные фавориты на победу в Лиге Европы по версии букмекеров
Пары 1/4 финала Лиги Европы
Лига Европы. «Буде» Хайкина прошел дальше, голеадор финала ЧМ помог «Айнтрахту» разгромить «Аякс» (4:1)
«Олимпиакос» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025
Лига Европы. Гол Шомуродова принес «Роме» победу над «Атлетиком», «Буде-Глимт» с Хайкиным разгромил «Олимпиакос» и другие результаты
Главные фавориты на победу в Лиге Европы по версии букмекеров
Пары 1/4 финала Лиги Европы
Лига Европы. «Буде» Хайкина прошел дальше, голеадор финала ЧМ помог «Айнтрахту» разгромить «Аякс» (4:1)
«Олимпиакос» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025
Лига Европы. Гол Шомуродова принес «Роме» победу над «Атлетиком», «Буде-Глимт» с Хайкиным разгромил «Олимпиакос» и другие результаты
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Бендтнер перешел из «Русенборга» в «Копенгаген»