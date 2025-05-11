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Хаугесунд - Викинг: обзор матча 11 мая 2025

Хаугесунд
11.05.2025, воскресенье, 20:15
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
- : -
Не начался
Викинг
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Хаугесунд - Викинг
Всего ударов по воротам
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
0
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Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
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0
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Викинг
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
9 февраля 2022, 20:09
1
«Урал» бесплатно подписал полузащитника сборной Косово Ибрахимая
16 января 2021, 13:53
1
VG: полузащитник «Викинга» Ибрахимай перейдет в «Урал»
5 января 2021, 20:58
1
Товарищеский матч. «Локомотив» разгромил «Викинг»
21 февраля 2019, 19:54
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
11 февраля 2019, 00:13
1
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
9 февраля 2022, 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
11 февраля 2019, 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
10 февраля 2019, 20:40
3
«Урал» бесплатно подписал полузащитника сборной Косово Ибрахимая
16 января 2021, 13:53
1
VG: полузащитник «Викинга» Ибрахимай перейдет в «Урал»
5 января 2021, 20:58
1
Товарищеский матч. «Локомотив» разгромил «Викинг»
21 февраля 2019, 19:54
1
Товарищеский матч. «Анжи» обыграл «Викинг»
27 февраля 2016, 19:08
1
Двое игроков «Анжи» получили небольшие повреждения
27 февраля 2016, 17:21
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- : -
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Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Стремсгодсет
- : -
29.03.2025
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Фредрикстад
- : -
29.03.2025
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Волеренга
- : -
30.03.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Тромсе
- : -
30.03.2025
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Норвегия. Элитсериен, 1 тур
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- : -
30.03.2025
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