«Урал» бесплатно подписал полузащитника сборной Косово Ибрахимая
VG: полузащитник «Викинга» Ибрахимай перейдет в «Урал»
«Челси» подписал 16-летнего форварда «Тромсе» Фьябему. Это первый трансфер при Лэмпарде
Товарищеский матч. «Локомотив» разгромил «Викинг»
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
«Урал» бесплатно подписал полузащитника сборной Косово Ибрахимая
VG: полузащитник «Викинга» Ибрахимай перейдет в «Урал»
Товарищеский матч. «Локомотив» разгромил «Викинг»
Товарищеский матч. «Анжи» обыграл «Викинг»
Двое игроков «Анжи» получили небольшие повреждения
«Челси» подписал 16-летнего форварда «Тромсе» Фьябему. Это первый трансфер при Лэмпарде
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
Товарищеские матчи. «Крылья Советов» проиграли «Тромсе», «Мордовия» уступила «Шерифу»
Стали известны соперники «Крыльев Советов» на сборе в Испании
«Рубин» не планирует играть контрольную встречу с «Ньюкаслом»