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Буде-Глимт - ХамКам: онлайн-трансляция 05 апреля 2025

Буде-Глимт
05.04.2025, суббота, 17:00
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
- : -
Не начался
ХамКам
Матч
Личные встречи
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Комментарии
Статистика матча Буде-Глимт - ХамКам
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Угловые удары
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
0
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Удары из-за пределов штрафной
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Новости команд
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Буде-Глимт
ХамКам
Главные фавориты на победу в Лиге Европы по версии букмекеров
14 марта, 14:28
Пары 1/4 финала Лиги Европы
14 марта, 01:50
Лига Европы. «Буде» Хайкина прошел дальше, голеадор финала ЧМ помог «Айнтрахту» разгромить «Аякс» (4:1)
13 марта, 22:41
«Олимпиакос» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025
13 марта, 19:35
Лига Европы. Гол Шомуродова принес «Роме» победу над «Атлетиком», «Буде-Глимт» с Хайкиным разгромил «Олимпиакос» и другие результаты
7 марта, 00:59
Главные фавориты на победу в Лиге Европы по версии букмекеров
14 марта, 14:28
Пары 1/4 финала Лиги Европы
14 марта, 01:50
Лига Европы. «Буде» Хайкина прошел дальше, голеадор финала ЧМ помог «Айнтрахту» разгромить «Аякс» (4:1)
13 марта, 22:41
«Олимпиакос» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025
13 марта, 19:35
Лига Европы. Гол Шомуродова принес «Роме» победу над «Атлетиком», «Буде-Глимт» с Хайкиным разгромил «Олимпиакос» и другие результаты
7 марта, 00:59
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Норвегия. Элитсериен
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Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Стремсгодсет
- : -
29.03.2025
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Фредрикстад
- : -
29.03.2025
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Волеренга
- : -
30.03.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Тромсе
- : -
30.03.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Мольде
- : -
30.03.2025
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Стремсгодсет
- : -
29.03.2025
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Фредрикстад
- : -
29.03.2025
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Волеренга
- : -
30.03.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Тромсе
- : -
30.03.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Мольде
- : -
30.03.2025
Сарпсборг 08
Последние матчи
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Буде-Глимт
ХамКам
Лига Европы, 1/8 финала
Олимпиакос
2 : 1
13.03.2025
Буде-Глимт
Лига Европы, 1/8 финала
Буде-Глимт
3 : 0
06.03.2025
Олимпиакос
Лига Европы, 1/16 финала
Буде-Глимт
5 : 2
20.02.2025
Твенте
Лига Европы, 1/16 финала
Твенте
2 : 1
13.02.2025
Буде-Глимт
Лига Европы, 8 тур
Ницца
1 : 1
30.01.2025
Буде-Глимт
Лига Европы, 1/8 финала
Олимпиакос
2 : 1
13.03.2025
Буде-Глимт
Лига Европы, 1/8 финала
Буде-Глимт
3 : 0
06.03.2025
Олимпиакос
Лига Европы, 1/16 финала
Буде-Глимт
5 : 2
20.02.2025
Твенте
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13.02.2025
Буде-Глимт
Лига Европы, 8 тур
Ницца
1 : 1
30.01.2025
Буде-Глимт
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