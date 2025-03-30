Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты

«Челси» подписал 16-летнего форварда «Тромсе» Фьябему. Это первый трансфер при Лэмпарде

Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»

Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»