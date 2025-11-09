Лига Европы. Победы «МЮ», «Тоттенхэма», «Ромы» и «Аякса», ПАОК Чалова и Оздоева проиграл

12 команд вылетели из Лиги Европы и завершили евросезон

«Мальмe» впервые с 1989 года стал обладателем Кубка Швеции

«Хаммарбю»: «Мы не хотим отпускать Сведберга и других игроков в Россию. Это невозможно»

«Локомотив» согласовал трансфер Сведберга. Это рекордная продажа для «Хаммарбю» (Expressen)

«Хаммарбю» не отпустит Сведберга в «Локомотив» дешевле, чем за 6-7 миллионов («РБ Спорт»)