12 команд вылетели из Лиги Европы и завершили евросезон
Лига Европы. Победы «МЮ», «Тоттенхэма», «Ромы» и «Аякса», ПАОК Чалова и Оздоева проиграл
«Тоттенхэм» – «Эльфсборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
«Эльфсборг» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025
«Эльфсборг» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024
«Мальмe» впервые с 1989 года стал обладателем Кубка Швеции
«Хаммарбю»: «Мы не хотим отпускать Сведберга и других игроков в Россию. Это невозможно»
«Локомотив» согласовал трансфер Сведберга. Это рекордная продажа для «Хаммарбю» (Expressen)
«Хаммарбю» не отпустит Сведберга в «Локомотив» дешевле, чем за 6-7 миллионов («РБ Спорт»)
«Локомотив» оставит Сведберга в «Хаммарбю» до лета, если договорится о переходе («СЭ»)
12 команд вылетели из Лиги Европы и завершили евросезон
Лига Европы. Победы «МЮ», «Тоттенхэма», «Ромы» и «Аякса», ПАОК Чалова и Оздоева проиграл
«Тоттенхэм» – «Эльфсборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
«Эльфсборг» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025
«Эльфсборг» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024