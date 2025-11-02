Лига Европы. Победы «МЮ», «Тоттенхэма», «Ромы» и «Аякса», ПАОК Чалова и Оздоева проиграл

12 команд вылетели из Лиги Европы и завершили евросезон

Лига Европы. Победы «МЮ», «Тоттенхэма», «Ромы» и «Аякса», ПАОК Чалова и Оздоева проиграл

12 команд вылетели из Лиги Европы и завершили евросезон

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