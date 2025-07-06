12 команд вылетели из Лиги Европы и завершили евросезон
Лига Европы. Победы «МЮ», «Тоттенхэма», «Ромы» и «Аякса», ПАОК Чалова и Оздоева проиграл
«Тоттенхэм» – «Эльфсборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
«Эльфсборг» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025
«Эльфсборг» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024
12 команд вылетели из Лиги Европы и завершили евросезон
Лига Европы. Победы «МЮ», «Тоттенхэма», «Ромы» и «Аякса», ПАОК Чалова и Оздоева проиграл
«Тоттенхэм» – «Эльфсборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
«Эльфсборг» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025
«Эльфсборг» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024
Лунев провел матч Лиги Европы после капельниц
Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»
Лига Европы. «Ливерпуль», «Байер» и «Рома» стартовали с побед
Фарерский «Клаксвик» выбил из ЛЧ чемпиона Швеции – в прошлом раунде команда прошла «Ференцварош»
«Хэкен» впервые в истории стал чемпионом Швеции