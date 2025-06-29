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Вернаму - Эльфсборг: онлайн-трансляция 29 июня 2025

Вернаму
29.06.2025, воскресенье, 00:00
Швеция. Аллсвенскан, 13 тур
- : -
Не начался
Эльфсборг
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Вернаму - Эльфсборг
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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0
Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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0
Удары мимо ворот
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0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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31 января, 01:15
Лига Европы. Победы «МЮ», «Тоттенхэма», «Ромы» и «Аякса», ПАОК Чалова и Оздоева проиграл
31 января, 00:58
«Тоттенхэм» – «Эльфсборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
30 января, 21:50
«Эльфсборг» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025
23 января, 21:50
«Эльфсборг» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024
12 декабря 2024, 21:35
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Швеция. Аллсвенскан, 1 тур
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- : -
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Эльфсборг
- : -
30.03.2025
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 1 тур
Хаммарбю
- : -
30.03.2025
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 1 тур
Хальмстад
- : -
30.03.2025
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 1 тур
Юргорден
- : -
29.03.2025
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 1 тур
Хэкен
- : -
29.03.2025
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 1 тур
Эльфсборг
- : -
30.03.2025
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 1 тур
Хаммарбю
- : -
30.03.2025
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 1 тур
Хальмстад
- : -
30.03.2025
Дегерфорс
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Тоттенхэм
3 : 0
30.01.2025
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Лига Европы, 7 тур
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1 : 0
23.01.2025
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