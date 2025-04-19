12 команд вылетели из Лиги Европы и завершили евросезон
Лига Европы. Победы «МЮ», «Тоттенхэма», «Ромы» и «Аякса», ПАОК Чалова и Оздоева проиграл
«Тоттенхэм» – «Эльфсборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
«Эльфсборг» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025
«Эльфсборг» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024
12 команд вылетели из Лиги Европы и завершили евросезон
Лига Европы. Победы «МЮ», «Тоттенхэма», «Ромы» и «Аякса», ПАОК Чалова и Оздоева проиграл
«Тоттенхэм» – «Эльфсборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
«Эльфсборг» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025
«Эльфсборг» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024