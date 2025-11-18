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Лаос - Вьетнам: обзор матча 18 ноября 2025

Лаос
18.11.2025, вторник, 00:00
Отбор Кубка Азии, группа F, 5 тур
- : -
Не начался
Вьетнам
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Лаос - Вьетнам
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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0
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0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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24 сентября 2024, 09:25
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11 сентября 2024, 20:33
6
Карпин ответил, в чем польза матча сборной России против Вьетнама
11 сентября 2024, 15:15
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25.03.2025
Туркменистан
Отбор Кубка Азии. группа D, 1 тур
Таиланд
1 : 0
25.03.2025
Шри-Ланка
Отбор Кубка Азии. группа A, 1 тур
Филиппины
4 : 1
25.03.2025
Мальдивы
Отбор Кубка Азии. группа A, 1 тур
Таджикистан
1 : 0
25.03.2025
Восточный Тимор
Отбор Кубка Азии. группа B, 1 тур
Бутан
0 : 0
25.03.2025
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- : -
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