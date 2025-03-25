Прогноз на точный счет матча Вьетнам – Индия, товарищеский матч, 12 октября 2024 года
Круговой объяснил, почему Россия не зря ездила во Вьетнам
Тихонов – о победе сборной России над Вьетнамом: «Стыдно просто, вот и все»
Карпин ответил, в чем польза матча сборной России против Вьетнама
Сборная России не может улететь из Вьетнама
Прогноз на точный счет матча Вьетнам – Индия, товарищеский матч, 12 октября 2024 года
Круговой объяснил, почему Россия не зря ездила во Вьетнам
Тихонов – о победе сборной России над Вьетнамом: «Стыдно просто, вот и все»
Карпин ответил, в чем польза матча сборной России против Вьетнама
Сборная России не может улететь из Вьетнама