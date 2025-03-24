Тренер сборной Замбии оценил значимость Абрамовича для футбола
Тренер Замбии объяснил отсутствие футболистов из топ-5 лиг Европы в заявке на матч с Россией
Тренер Замбии Грант ответил, как изменилась Москва за 17 лет
Мостовой ответил, кто сильнее – Замбия или Гренада
Защитник Замбии назвал единственного российского игрока, которого знает
В сборной Конго оценили перспективы проведения товарищеского матча с Россией
Пять африканских сборных – в числе потенциальных соперников России
Transfermarkt составил сборную из игроков, которые могли бы выступать за Конго. В нее вошли Лукаку, Батшуайи и Компани
Отбор на ЧМ-2018. Пробившийся на турнир Египет сыграл вничью с Ганой, Конго и Уганда забили по голу
Отбор на ЧМ-2018.Тунис вышел на ЧМ, сыграв вничью с Ливией, сборная Конго на последних минутах вырвала победу у Гвинеи
Тренер сборной Замбии оценил значимость Абрамовича для футбола
Тренер Замбии объяснил отсутствие футболистов из топ-5 лиг Европы в заявке на матч с Россией
Тренер Замбии Грант ответил, как изменилась Москва за 17 лет
Мостовой ответил, кто сильнее – Замбия или Гренада
Защитник Замбии назвал единственного российского игрока, которого знает