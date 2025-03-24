Мостовой ответил, кто сильнее – Замбия или Гренада

Тренер Замбии Грант ответил, как изменилась Москва за 17 лет

Тренер Замбии объяснил отсутствие футболистов из топ-5 лиг Европы в заявке на матч с Россией

В сборной Конго оценили перспективы проведения товарищеского матча с Россией

Пять африканских сборных – в числе потенциальных соперников России

Transfermarkt составил сборную из игроков, которые могли бы выступать за Конго. В нее вошли Лукаку, Батшуайи и Компани

Отбор на ЧМ-2018. Пробившийся на турнир Египет сыграл вничью с Ганой, Конго и Уганда забили по голу