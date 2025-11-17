Определился окончательный состав отборочных групп ЧМ-2026 в Европе
Определились полуфинальные пары Лиги наций
Лига наций. Германия упустила победу на Италией (3:3), ведя в 3 гола, но прошла в 1/2 финала
Мусиала забил Италии в пустые после углового, пока Доннарумма пошел высказывать претензии партнерам
Германия – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025
Определился окончательный состав отборочных групп ЧМ-2026 в Европе
Определились полуфинальные пары Лиги наций
Лига наций. Германия упустила победу на Италией (3:3), ведя в 3 гола, но прошла в 1/2 финала
Мусиала забил Италии в пустые после углового, пока Доннарумма пошел высказывать претензии партнерам
Германия – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025
Азербайджан – Словакия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2024
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