Определился окончательный состав отборочных групп ЧМ-2026 в Европе
Определились полуфинальные пары Лиги наций
Лига наций. Португалия выбила Данию, забив пять голов после гостевого поражения
Роналду стал автором уникального достижения на уровне сборных
Роналду получил сертификат Книги рекордов Гиннесса
Ирландия – Болгария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025
Лига наций. Англия разгромила Ирландию (5:0) и выиграла группу
Англия – Ирландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча Англия – Ирландия, Лига наций, 17 ноября 2024 года
Прогноз на точный счет матча Финляндия – Англия, Лига наций, 13 октября 2024 года
Определился окончательный состав отборочных групп ЧМ-2026 в Европе
Определились полуфинальные пары Лиги наций
Лига наций. Португалия выбила Данию, забив пять голов после гостевого поражения
Роналду стал автором уникального достижения на уровне сборных
Роналду получил сертификат Книги рекордов Гиннесса