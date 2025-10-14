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Испания - Болгария: обзор матча 14 октября 2025

Испания
14.10.2025, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 8 тур
- : -
Не начался
Болгария
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Испания - Болгария
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
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Молдавия
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25.03.2025
Эстония
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. группа I, 2 тур
Израиль
- : -
25.03.2025
Норвегия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. группа J, 2 тур
Северная Македония
- : -
25.03.2025
Уэльс
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. группа J, 2 тур
Лихтенштейн
- : -
25.03.2025
Казахстан
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. группа L, 2 тур
Черногория
- : -
25.03.2025
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