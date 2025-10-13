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Мбаппе назвал цель в сборной Франции
Дешам высказался о победе Франции над Хорватией после 0:2 в первом матче
Определился окончательный состав отборочных групп ЧМ-2026 в Европе
Определились полуфинальные пары Лиги наций
Лига наций. Франция победила Хорватию по пенальти и стала последним полуфиналистом