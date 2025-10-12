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Хорватия - Гибралтар: обзор матча 12 октября 2025

Хорватия
12.10.2025, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 8 тур
- : -
Не начался
Гибралтар
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Хорватия - Гибралтар
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
0
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Нарушения
0
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Офсайды
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Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
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Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
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Удары из-за пределов штрафной
0
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0
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Хорватия
Гибралтар
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22 марта, 18:50
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12 октября 2024, 10:04
Прогноз на точный счет матча Гибралтар – Сан-Марино, Лига наций, 10 октября 2024 года
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Молдавия
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25.03.2025
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Израиль
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Черногория
- : -
25.03.2025
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Отборочные матчи к ЧМ. Европа. группа I, 2 тур
Молдавия
- : -
25.03.2025
Эстония
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Израиль
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25.03.2025
Норвегия
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Северная Македония
- : -
25.03.2025
Уэльс
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Лихтенштейн
- : -
25.03.2025
Казахстан
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Черногория
- : -
25.03.2025
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Хорватия
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Франция
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Франция
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