Определился окончательный состав отборочных групп ЧМ-2026 в Европе
Лига наций. Германия упустила победу на Италией (3:3), ведя в 3 гола, но прошла в 1/2 финала
Мусиала забил Италии в пустые после углового, пока Доннарумма пошел высказывать претензии партнерам
Германия – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025
Израиль – Эстония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2025
Израиль – Эстония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2025
Азербайджан – Эстония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча Азербайджан – Эстония, Лига наций, 16 ноября 2024 года
Эстония – Швеция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2024
Прогноз на точный счет матча Эстония – Швеция, Лига наций, 14 октября 2024 года
Определился окончательный состав отборочных групп ЧМ-2026 в Европе
Лига наций. Германия упустила победу на Италией (3:3), ведя в 3 гола, но прошла в 1/2 финала
Мусиала забил Италии в пустые после углового, пока Доннарумма пошел высказывать претензии партнерам
Германия – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025
Сын Буффона будет играть не за Италию