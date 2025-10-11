Черчесов рассказал, как намеренно дезинформировал сборную Испании перед матчем ЧМ-2018

Ямаль приспустил шорты после гола Нидерландам и ответил на критику ван дер Варта

Ямаль сделал больше всего голевых действий за сборную Испании при де ла Фуэнте