Определился окончательный состав отборочных групп ЧМ-2026 в Европе
Определились полуфинальные пары Лиги наций
Лига наций. Германия упустила победу на Италией (3:3), ведя в 3 гола, но прошла в 1/2 финала
Мусиала забил Италии в пустые после углового, пока Доннарумма пошел высказывать претензии партнерам
Германия – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025
Определился окончательный состав отборочных групп ЧМ-2026 в Европе
Определились полуфинальные пары Лиги наций
Лига наций. Германия упустила победу на Италией (3:3), ведя в 3 гола, но прошла в 1/2 финала
Мусиала забил Италии в пустые после углового, пока Доннарумма пошел высказывать претензии партнерам
Германия – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025
Лига наций. Разгромная победа Испании, Португалия потеряла очки, Беларусь не смогла обыграть Люксембург
Беларусь – Люксембург: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2024
Прогноз на точный счет матча Беларусь – Люксембург, Лига наций, 15 октября 2024 года
Прогноз на точный счет матча Болгария – Люксембург, Лига наций, 12 октября 2024 года
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