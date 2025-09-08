Дешам высказался о победе Франции над Хорватией после 0:2 в первом матче
Определился окончательный состав отборочных групп ЧМ-2026 в Европе
Лига наций. Франция победила Хорватию по пенальти и стала последним полуфиналистом
Мбаппе проводит 500-й матч в карьере
Франция – Хорватия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025
Дешам высказался о победе Франции над Хорватией после 0:2 в первом матче
Определился окончательный состав отборочных групп ЧМ-2026 в Европе
Лига наций. Франция победила Хорватию по пенальти и стала последним полуфиналистом
Мбаппе проводит 500-й матч в карьере
Франция – Хорватия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025
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