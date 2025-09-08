Определился окончательный состав отборочных групп ЧМ-2026 в Европе
Лига наций. Германия упустила победу на Италией (3:3), ведя в 3 гола, но прошла в 1/2 финала
Мусиала забил Италии в пустые после углового, пока Доннарумма пошел высказывать претензии партнерам
Германия – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025
Израиль – Эстония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2025
Израиль – Эстония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2025
В УЕФА вынесли вердикт по домашним матчам сборной Израиля
В федерации футбола Израиля не исключили проведение матча с Россией
Израиль поддержал возвращение российских команд в турниры ФИФА и УЕФА
Лига наций. Франция без Мбаппе победила Италию (3:1), Бельгия проиграла Израилю (0:1)
Определился окончательный состав отборочных групп ЧМ-2026 в Европе
Лига наций. Германия упустила победу на Италией (3:3), ведя в 3 гола, но прошла в 1/2 финала
Мусиала забил Италии в пустые после углового, пока Доннарумма пошел высказывать претензии партнерам
Германия – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025
Сын Буффона будет играть не за Италию