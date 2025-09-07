Определился окончательный состав отборочных групп ЧМ-2026 в Европе
Определились полуфинальные пары Лиги наций
Лига наций. Германия упустила победу на Италией (3:3), ведя в 3 гола, но прошла в 1/2 финала
Мусиала забил Италии в пустые после углового, пока Доннарумма пошел высказывать претензии партнерам
Германия – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025
Определился окончательный состав отборочных групп ЧМ-2026 в Европе
Определились полуфинальные пары Лиги наций
Лига наций. Германия упустила победу на Италией (3:3), ведя в 3 гола, но прошла в 1/2 финала
Мусиала забил Италии в пустые после углового, пока Доннарумма пошел высказывать претензии партнерам
Германия – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025
Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди
Лига наций. 2+1 Роналду помогли Португалии разгромить Польшу, победа Испании, поражения Хорватии и Беларуси
Северная Ирландия – Беларусь: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча Северная Ирландия – Беларусь, Лига наций, 15 ноября 2024 года
Матч Беларуси в Лиге наций могут перенести из-за британских санкций