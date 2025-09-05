Определился окончательный состав отборочных групп ЧМ-2026 в Европе
Лига наций. Португалия выбила Данию, забив пять голов после гостевого поражения
Роналду стал автором уникального достижения на уровне сборных
Роналду получил сертификат Книги рекордов Гиннесса
Роналду не реализовал пенальти в четвертьфинале Лиги наций
Определился окончательный состав отборочных групп ЧМ-2026 в Европе
Лига наций. Португалия выбила Данию, забив пять голов после гостевого поражения
Роналду стал автором уникального достижения на уровне сборных
Роналду получил сертификат Книги рекордов Гиннесса
Роналду не реализовал пенальти в четвертьфинале Лиги наций
Лига наций. Сербия обыграла Австрию, Турция разгромила Венгрию и другие результаты
Стали известны состав корзин для жеребьевки 1/4 финала Лиги наций и участники стыковых матчей
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Шотландия – Хорватия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча Шотландия – Хорватия, Лига наций, 15 ноября 2024 года