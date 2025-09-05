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Дания - Шотландия: онлайн-трансляция 05 сентября 2025

Дания
05.09.2025, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 5 тур
- : -
Не начался
Шотландия
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Дания - Шотландия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
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Вчера, 01:23
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Роналду получил сертификат Книги рекордов Гиннесса
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23 марта, 22:05
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Стали известны состав корзин для жеребьевки 1/4 финала Лиги наций и участники стыковых матчей
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15 ноября 2024, 21:35
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14 ноября 2024, 10:08
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Отборочные матчи к ЧМ. Европа
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Отборочные матчи к ЧМ. Европа. группа I, 2 тур
Молдавия
- : -
25.03.2025
Эстония
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. группа I, 2 тур
Израиль
- : -
25.03.2025
Норвегия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. группа J, 2 тур
Северная Македония
- : -
25.03.2025
Уэльс
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. группа J, 2 тур
Лихтенштейн
- : -
25.03.2025
Казахстан
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. группа L, 2 тур
Черногория
- : -
25.03.2025
Фарерские острова
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. группа I, 2 тур
Молдавия
- : -
25.03.2025
Эстония
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. группа I, 2 тур
Израиль
- : -
25.03.2025
Норвегия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. группа J, 2 тур
Северная Македония
- : -
25.03.2025
Уэльс
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. группа J, 2 тур
Лихтенштейн
- : -
25.03.2025
Казахстан
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. группа L, 2 тур
Черногория
- : -
25.03.2025
Фарерские острова
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. группа L, 2 тур
Гибралтар
- : -
25.03.2025
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Гибралтар
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Лига наций, 1/4 финала
Португалия
5 : 2
23.03.2025
Дания
Лига наций, Переходные матчи
Шотландия
0 : 3
23.03.2025
Греция
Лига наций, 1/4 финала
Дания
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20.03.2025
Португалия
Лига наций, Переходные матчи
Греция
0 : 1
20.03.2025
Шотландия
Лига наций, 1/4 финала
Португалия
5 : 2
23.03.2025
Дания
Лига наций, 1/4 финала
Дания
1 : 0
20.03.2025
Португалия
Лига наций, Переходные матчи
Шотландия
0 : 3
23.03.2025
Греция
Лига наций, Переходные матчи
Греция
0 : 1
20.03.2025
Шотландия
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