Лига наций. Сербия обыграла Австрию, Турция разгромила Венгрию и другие результаты

Стали известны состав корзин для жеребьевки 1/4 финала Лиги наций и участники стыковых матчей

Лига наций. Победа Испании, ничья Португалии без Роналду, Беларусь отобрала очки у Болгарии и другие результаты