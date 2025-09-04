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Ямаль приспустил шорты после гола Нидерландам и ответил на критику ван дер Варта
Ямаль сделал больше всего голевых действий за сборную Испании при де ла Фуэнте
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Ямаль лишился рекорда в Лиге наций
Черчесов рассказал, как намеренно дезинформировал сборную Испании перед матчем ЧМ-2018
Ямаль приспустил шорты после гола Нидерландам и ответил на критику ван дер Варта
Ямаль сделал больше всего голевых действий за сборную Испании при де ла Фуэнте
Определился окончательный состав отборочных групп ЧМ-2026 в Европе