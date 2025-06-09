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Италия - Молдавия: онлайн-трансляция 09 июня 2025

Италия
09.06.2025, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 4 тур
- : -
Не начался
Молдавия
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Италия - Молдавия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
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Владение мячом %
0
0
Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
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Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
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Италия
Молдавия
Определился окончательный состав отборочных групп ЧМ-2026 в Европе
Вчера, 08:02
Лига наций. Германия упустила победу на Италией (3:3), ведя в 3 гола, но прошла в 1/2 финала
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23 марта, 23:56
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Германия – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025
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Холанд отказался общаться с двойником из Молдавии
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7
Определился окончательный состав отборочных групп ЧМ-2026 в Европе
Вчера, 08:02
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Вчера, 00:46
1
Мусиала забил Италии в пустые после углового, пока Доннарумма пошел высказывать претензии партнерам
23 марта, 23:56
1
Германия – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025
23 марта, 21:35
Сын Буффона будет играть не за Италию
22 марта, 18:38
2
Холанд отказался общаться с двойником из Молдавии
22 марта, 23:35
7
Отбор ЧМ-2026. Холанд помог Норвегии разгромить на выезде Молдавию (5:0)
22 марта, 21:52
Молдавия – Норвегия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2025
22 марта, 18:50
Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди
20 ноября 2024, 14:40
Лига наций. Армения с пятью игроками РПЛ в составе дома проиграла Северной Македонии (0:2)
13 октября 2024, 20:56
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Отборочные матчи к ЧМ. Европа
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Отборочные матчи к ЧМ. Европа. группа I, 2 тур
Молдавия
- : -
25.03.2025
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Израиль
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Лихтенштейн
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Черногория
- : -
25.03.2025
Фарерские острова
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. группа I, 2 тур
Молдавия
- : -
25.03.2025
Эстония
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. группа I, 2 тур
Израиль
- : -
25.03.2025
Норвегия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. группа J, 2 тур
Северная Македония
- : -
25.03.2025
Уэльс
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. группа J, 2 тур
Лихтенштейн
- : -
25.03.2025
Казахстан
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Черногория
- : -
25.03.2025
Фарерские острова
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Гибралтар
- : -
25.03.2025
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Германия
3 : 3
23.03.2025
Италия
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Молдавия
0 : 5
22.03.2025
Норвегия
Лига наций, 1/4 финала
Италия
1 : 2
20.03.2025
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Германия
3 : 3
23.03.2025
Италия
Лига наций, 1/4 финала
Италия
1 : 2
20.03.2025
Германия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Молдавия
0 : 5
22.03.2025
Норвегия
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