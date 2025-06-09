Холанд отказался общаться с двойником из Молдавии

Мусиала забил Италии в пустые после углового, пока Доннарумма пошел высказывать претензии партнерам

Лига наций. Германия упустила победу на Италией (3:3), ведя в 3 гола, но прошла в 1/2 финала

Определился окончательный состав отборочных групп ЧМ-2026 в Европе

Лига наций. Германия упустила победу на Италией (3:3), ведя в 3 гола, но прошла в 1/2 финала

Мусиала забил Италии в пустые после углового, пока Доннарумма пошел высказывать претензии партнерам

Германия – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025