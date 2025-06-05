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Испания - Франция: онлайн-трансляция 05 июня 2025

Испания
05.06.2025, четверг, 21:45
Лига наций, 1/2 финала
- : -
Не начался
Франция
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Испания - Франция
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
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Франция
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Сегодня, 01:50
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Сегодня, 11:45
1
Ямаль сделал больше всего голевых действий за сборную Испании при де ла Фуэнте
Сегодня, 08:57
Определился окончательный состав отборочных групп ЧМ-2026 в Европе
Сегодня, 08:02
Определились полуфинальные пары Лиги наций
Сегодня, 01:50
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Сегодня, 01:35
Дешам высказался о победе Франции над Хорватией после 0:2 в первом матче
Сегодня, 09:31
Определился окончательный состав отборочных групп ЧМ-2026 в Европе
Сегодня, 08:02
Определились полуфинальные пары Лиги наций
Сегодня, 01:50
Лига наций. Франция победила Хорватию по пенальти и стала последним полуфиналистом
Сегодня, 01:42
Мбаппе проводит 500-й матч в карьере
Вчера, 23:23
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- : -
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05.06.2025
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26.03.2026
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Гибралтар
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26.03.2026
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Лига наций, Переходные матчи
Люксембург
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31.03.2026
Мальта
Лига наций, 1/2 финала
Германия
- : -
04.06.2025
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Лига наций, 1/2 финала
Испания
- : -
05.06.2025
Франция
Лига наций, Переходные матчи
Мальта
- : -
26.03.2026
Люксембург
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- : -
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23.03.2025
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Франция
2 : 0
23.03.2025
Хорватия
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Нидерланды
2 : 2
20.03.2025
Испания
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Хорватия
2 : 0
20.03.2025
Франция
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Испания
3 : 3
23.03.2025
Нидерланды
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Нидерланды
2 : 2
20.03.2025
Испания
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Франция
2 : 0
23.03.2025
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Хорватия
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Франция
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