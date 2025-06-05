Ямаль приспустил шорты после гола Нидерландам и ответил на критику ван дер Варта

Дешам высказался о победе Франции над Хорватией после 0:2 в первом матче

Ямаль сделал больше всего голевых действий за сборную Испании при де ла Фуэнте

Определился окончательный состав отборочных групп ЧМ-2026 в Европе