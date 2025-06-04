Определился окончательный состав отборочных групп ЧМ-2026 в Европе
Определились полуфинальные пары Лиги наций
Лига наций. Португалия выбила Данию, забив пять голов после гостевого поражения
Роналду стал автором уникального достижения на уровне сборных
Лига наций. Германия упустила победу на Италией (3:3), ведя в 3 гола, но прошла в 1/2 финала
Определился окончательный состав отборочных групп ЧМ-2026 в Европе
Определились полуфинальные пары Лиги наций
Лига наций. Германия упустила победу на Италией (3:3), ведя в 3 гола, но прошла в 1/2 финала
Мусиала забил Италии в пустые после углового, пока Доннарумма пошел высказывать претензии партнерам
Германия – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025
Определился окончательный состав отборочных групп ЧМ-2026 в Европе
Определились полуфинальные пары Лиги наций
Лига наций. Португалия выбила Данию, забив пять голов после гостевого поражения
Роналду стал автором уникального достижения на уровне сборных
Роналду получил сертификат Книги рекордов Гиннесса