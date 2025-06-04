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Германия - Португалия: онлайн-трансляция 04 июня 2025

Германия
04.06.2025, среда, 21:45
Лига наций, 1/2 финала
- : -
Не начался
Португалия
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Германия - Португалия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
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Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
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Португалия
Лига наций, 1/2 финала
Испания
- : -
05.06.2025
Франция
Лига наций, Переходные матчи
Мальта
- : -
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Италия
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20.03.2025
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