Раскрыт актер, который снимается в роли Симоняна в фильме про золотой дубль «Арарата»

Экс-форвард пяти клубов РПЛ Игнатьев сделал дубль в игре чемпионата Армении и стал лучшим бомбардиром турнира

Прогноз на точный счет матча «Вест Армения» – «Гандзасар», Высшая лига Армении, 7 октября 2024 года

Григорян покинул «Арарат» после двух дней в клубе. Стороны не договорились о контракте