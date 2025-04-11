Экс-тренер «Спартака» объяснил, откуда у клуба взялись деньги на трансферы

Российский защитник перебрался из РПЛ в чемпионат Армении

Экс-тренер «Спартака» – о втором голе в ворота «Зенита»: «Надо просто доверять ВАР»

Мусаев назвал футболиста «Амкала» с потенциалом заиграть в РПЛ

Прогноз на точный счет матча «БКМА Ереван» – «Алашкерт», Высшая лига Армении, 7 октября 2024 года

Карапетян: «Никому в Европе сейчас не хочется связываться с российскими футболистами»

Карапетян: «Сейчас в Европе ситуация в тысячу раз хуже, чем в России»

Григорян объявил об уходе из «Алашкерта»