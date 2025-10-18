«СКА-Хабаровск» – «Коломна»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября

«Металлург Л» – «Машук-КМВ»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 21 сентября

«СКА-Хабаровск-2» – «Космос»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября

«Волга» – «Металлург Л»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года

«Краснодар-2» занял последнее место в дивизионе А Второй лиги перед расформированием

«Краснодар-2» занял последнее место в дивизионе А Второй лиги перед расформированием

«Волга» – «Металлург Л»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года

«Металлург Л» – «Машук-КМВ»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 21 сентября

«Иртыш» – «Метталург»: прогноз на матч 9-го тура Второй лиги А – 13 сентября