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Новая Каледония - Новая Зеландия: обзор матча 24 марта 2025

Новая Каледония
24.03.2025, понедельник, 09:00
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, Финал
- : -
Не начался
Новая Зеландия
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Новая Каледония - Новая Зеландия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
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Новая Каледония
Новая Зеландия
Стали известны две команды, которые разыграют путевку на ЧМ-2026 от Океании
21 марта, 11:57
Стало известно, какая сборная может первой пройти отбор на ЧМ-2026
21 ноября 2024, 12:37
Состоялась жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Океании
19 июля 2024, 09:07
1
Определился континентальный чемпион Океании
1 июля 2024, 08:30
5
Состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпийских игр-2024
21 марта 2024, 09:16
Стали известны две команды, которые разыграют путевку на ЧМ-2026 от Океании
21 марта, 11:57
Стало известно, какая сборная может первой пройти отбор на ЧМ-2026
21 ноября 2024, 12:37
Состоялась жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Океании
19 июля 2024, 09:07
1
Юношеская сборная Бразилии установила поразительный рекорд
14 ноября 2023, 16:44
Отбор на ЧМ-2018. Новая Каледония и Новая Зеландия голов не забили
15 ноября 2016, 11:13
2
Стали известны две команды, которые разыграют путевку на ЧМ-2026 от Океании
21 марта, 11:57
Стало известно, какая сборная может первой пройти отбор на ЧМ-2026
21 ноября 2024, 12:37
Состоялась жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Океании
19 июля 2024, 09:07
1
Определился континентальный чемпион Океании
1 июля 2024, 08:30
5
Состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпийских игр-2024
21 марта 2024, 09:16
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Новая Каледония
- : -
24.03.2025
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Новая Зеландия
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 1/2 финала
Новая Зеландия
7 : 0
21.03.2025
Фиджи
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 1/2 финала
Новая Каледония
3 : 0
21.03.2025
Таити
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 1/2 финала
Новая Каледония
3 : 0
21.03.2025
Таити
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 1/2 финала
Новая Зеландия
7 : 0
21.03.2025
Фиджи
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