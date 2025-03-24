Стали известны две команды, которые разыграют путевку на ЧМ-2026 от Океании
Стало известно, какая сборная может первой пройти отбор на ЧМ-2026
Состоялась жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Океании
Определился континентальный чемпион Океании
Состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпийских игр-2024
Стали известны две команды, которые разыграют путевку на ЧМ-2026 от Океании
Стало известно, какая сборная может первой пройти отбор на ЧМ-2026
Состоялась жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Океании
Юношеская сборная Бразилии установила поразительный рекорд
Отбор на ЧМ-2018. Новая Каледония и Новая Зеландия голов не забили
Стали известны две команды, которые разыграют путевку на ЧМ-2026 от Океании
Стало известно, какая сборная может первой пройти отбор на ЧМ-2026
Состоялась жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Океании
Определился континентальный чемпион Океании
Состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпийских игр-2024