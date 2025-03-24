Новая Каледония

Стало известно, какая сборная может первой пройти отбор на ЧМ-2026

Стали известны две команды, которые разыграют путевку на ЧМ-2026 от Океании

Стали известны две команды, которые разыграют путевку на ЧМ-2026 от Океании

Стало известно, какая сборная может первой пройти отбор на ЧМ-2026

Состоялась жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Океании

Юношеская сборная Бразилии установила поразительный рекорд