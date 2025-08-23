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Астрахань - Спартак-Нальчик: обзор матча 23 августа 2025

Астрахань
23.08.2025, суббота, 00:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
- : -
Не начался
Спартак-Нальчик
Матч
Личные встречи
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Статистика матча Астрахань - Спартак-Нальчик
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Угловые удары
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Количество передач
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
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