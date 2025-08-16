Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел «Плимут» благодаря дублю О’Райли (3:1), у гостей забил уроженец Нальчика
В Кабардино-Балкарии корова едва не сорвала матч
«Ангушт» – «Легион-Динамо»: прогноз на матч Второй лиги – 28 сентября 2024
«Дружба» – «Спартак-Нальчик»: прогноз на матч 25-го тура Второй лиги Б – 14 сентября
«Ангушт» – «Биолог-Новокубанск»: прогноз на матч 25-го тура Второй лиги Б – 14 сентября
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел «Плимут» благодаря дублю О’Райли (3:1), у гостей забил уроженец Нальчика
В Кабардино-Балкарии корова едва не сорвала матч
«Дружба» – «Спартак-Нальчик»: прогноз на матч 25-го тура Второй лиги Б – 14 сентября
«Идет бабушка с пакетом, а рядом танк и люди со щитами»: Панюков вспомнил, как застал режим КТО в Нальчике
Тренер ЦСКА рассказал о жертвоприношениях на стадионе в Нальчике
«Ангушт» – «Легион-Динамо»: прогноз на матч Второй лиги – 28 сентября 2024
«Ангушт» – «Биолог-Новокубанск»: прогноз на матч 25-го тура Второй лиги Б – 14 сентября
Игроки «Ангушта» окружили и избили судью после матча. Их отстранили от футбола на срок от 1 года до 2-х лет
В «Ангуште» назвали бредом информацию о договорном матче со «Спартаком-Нальчик»