Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел «Плимут» благодаря дублю О’Райли (3:1), у гостей забил уроженец Нальчика
В Кабардино-Балкарии корова едва не сорвала матч
Тренер команды Второй лиги пожаловался, что 9 лет работает бесплатно
«Ангушт» – «Легион-Динамо»: прогноз на матч Второй лиги – 28 сентября 2024
«Легион» – «Дружба»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
Тренер команды Второй лиги пожаловался, что 9 лет работает бесплатно
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«Легион» – «Дружба»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
«Нарт» – «Легион»: прогноз на матч 25-го тура Второй лиги Б – 14 сентября
Футболисты «Легиона» сделали селфи при 2:0 против «Севастополя» и в итоге проиграли матч
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«Дружба» – «Спартак-Нальчик»: прогноз на матч 25-го тура Второй лиги Б – 14 сентября
«Идет бабушка с пакетом, а рядом танк и люди со щитами»: Панюков вспомнил, как застал режим КТО в Нальчике
Тренер ЦСКА рассказал о жертвоприношениях на стадионе в Нальчике