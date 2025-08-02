Спартак-Нальчик

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«Кубань Холдинг» – «Сочи»: прогноз на матч 4-го раунда Кубка России – 24 сентября 2024
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел «Плимут» благодаря дублю О’Райли (3:1), у гостей забил уроженец Нальчика
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«Ростов-2» – «Кубань Холдинг»: прогноз на матч Второй лиги Б – 28 сентября 2024 года
Фонбет Кубок России. Дубль спартаковца помог «Сочи» разгромить «Кубань Холдинг» (5:0)
«Кубань Холдинг» – «Сочи»: прогноз на матч 4-го раунда Кубка России – 24 сентября 2024
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