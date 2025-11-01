«Краснодар-2» занял последнее место в дивизионе А Второй лиги перед расформированием
«Волга» – «Металлург Л»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года
«Металлург Л» – «Машук-КМВ»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 21 сентября
«Салют» – «Рязань»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
«Иртыш» – «Метталург»: прогноз на матч 9-го тура Второй лиги А – 13 сентября
«Краснодар-2» занял последнее место в дивизионе А Второй лиги перед расформированием
«Волга» – «Металлург Л»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года
«Металлург Л» – «Машук-КМВ»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 21 сентября
«Иртыш» – «Метталург»: прогноз на матч 9-го тура Второй лиги А – 13 сентября
Максим Ромащенко возглавил клуб Второй лиги
«Салют» – «Рязань»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
Тренер белгородского «Салюта» возмутился проведением матча в +35 градусов
Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию
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«СКА-Хабаровск» опубликовал заявление касательно договорного матча с «Салютом»