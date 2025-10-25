«Знамя Труда» подписало форварда, забивавшего за ЦСКА в ЛЧ
«Краснодар-2» занял последнее место в дивизионе А Второй лиги перед расформированием
Прогноз на точный счет матча «Чертаново» – «Знамя Труда», Вторая лига, 21 октября 2024 года
Игрок «Чайки» не попал в створ с полуметра
Прогноз на точный счет матча «Чайка» – «Знамя Труда», Кубок России, 17 октября 2024 года
«Знамя Труда» подписало форварда, забивавшего за ЦСКА в ЛЧ
Прогноз на точный счет матча «Чертаново» – «Знамя Труда», Вторая лига, 21 октября 2024 года
Игрок «Чайки» не попал в створ с полуметра
Прогноз на точный счет матча «Чайка» – «Знамя Труда», Кубок России, 17 октября 2024 года
«Знамя Труда» – «Леон Сатурн»: прогноз на матч Второй лиги – 30 сентября 2024
«Краснодар-2» занял последнее место в дивизионе А Второй лиги перед расформированием
«Волга» – «Металлург Л»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года
«Металлург Л» – «Машук-КМВ»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 21 сентября
«Иртыш» – «Метталург»: прогноз на матч 9-го тура Второй лиги А – 13 сентября
Максим Ромащенко возглавил клуб Второй лиги