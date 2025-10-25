Прогноз на точный счет матча «Чайка» – «Знамя Труда», Кубок России, 17 октября 2024 года

Игрок «Чайки» не попал в створ с полуметра

Прогноз на точный счет матча «Чертаново» – «Знамя Труда», Вторая лига, 21 октября 2024 года

«Краснодар-2» занял последнее место в дивизионе А Второй лиги перед расформированием

«Знамя Труда» подписало форварда, забивавшего за ЦСКА в ЛЧ

«Знамя Труда» – «Леон Сатурн»: прогноз на матч Второй лиги – 30 сентября 2024

Прогноз на точный счет матча «Чайка» – «Знамя Труда», Кубок России, 17 октября 2024 года

Игрок «Чайки» не попал в створ с полуметра

Прогноз на точный счет матча «Чертаново» – «Знамя Труда», Вторая лига, 21 октября 2024 года

«Знамя Труда» подписало форварда, забивавшего за ЦСКА в ЛЧ

«Краснодар-2» занял последнее место в дивизионе А Второй лиги перед расформированием

«Волга» – «Металлург Л»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года

«Металлург Л» – «Машук-КМВ»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 21 сентября

«Иртыш» – «Метталург»: прогноз на матч 9-го тура Второй лиги А – 13 сентября