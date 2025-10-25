СКА-Хабаровск-2

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Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию
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«СКА-Хабаровск» опубликовал заявление касательно договорного матча с «Салютом»
Бердыев наказал футболиста за приставание к девушке
Экс-полузащитник «Динамо» и «Ростова» закончил карьеру в 35 лет
Петербургское «Динамо» подписало чемпиона России в составе «Зенита»
«Химки» подписали первого игрока зимой
Экс-игрок РПЛ рассказал о самой бесполезной трате денег: «Отдал где-то 600 тысяч»