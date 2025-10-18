«Салют» – «Рязань»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
«Динамо Вл» – «Зенит»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
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Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию
«Вырвали телефон и нашли переписку с заказчиками»: новые подробности договорного матча во Второй лиге
«Динамо Вл» – «Зенит»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
Кубок России. «Космос» выбил пензенский «Зенит»
Товарищеский матч. «Ахмат» забил девять голов «Зениту» из Пензы
Пензенский «Зенит» снимется с первенства ПФЛ из-за отсутствия денег
ПФЛ. «Торпедо» спустя два года вернулось на Восточную улицу и забило «Зениту» девять мячей
«Салют» – «Рязань»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
Тренер белгородского «Салюта» возмутился проведением матча в +35 градусов
Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию
«Вырвали телефон и нашли переписку с заказчиками»: новые подробности договорного матча во Второй лиге
«СКА-Хабаровск» опубликовал заявление касательно договорного матча с «Салютом»