Знамя Труда

«Динамо Вл» – «Зенит»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября

Товарищеский матч. «Ахмат» забил девять голов «Зениту» из Пензы

ПФЛ. «Торпедо» спустя два года вернулось на Восточную улицу и забило «Зениту» девять мячей