«Знамя Труда» подписало форварда, забивавшего за ЦСКА в ЛЧ
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Игрок «Чайки» не попал в створ с полуметра
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«СКА-Хабаровск» опубликовал заявление касательно договорного матча с «Салютом»
«Знамя Труда» подписало форварда, забивавшего за ЦСКА в ЛЧ
Прогноз на точный счет матча «Чертаново» – «Знамя Труда», Вторая лига, 21 октября 2024 года
Игрок «Чайки» не попал в створ с полуметра
Прогноз на точный счет матча «Чайка» – «Знамя Труда», Кубок России, 17 октября 2024 года
«Знамя Труда» – «Леон Сатурн»: прогноз на матч Второй лиги – 30 сентября 2024